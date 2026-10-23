தாராபுரத்துக்கு முதல்வர் வருகை எஸ்.பி. தலைமையில் ஆய்வு
தாராபுரத்துக்கு முதல்வர் வருகை எஸ்.பி. தலைமையில் ஆய்வு
ADDED : செப் 26, 2026 04:25 AM
தாராபுரம்: தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக தமிழக முதல்வர் விஜய் வருவதை முன்னிட்டு, பிரசாரம் மற்றும் ரோடு ஷோ நடைபெறும் பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங் தலைமையிலான போலீசார் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பிரசாரம் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தேர்தல் களத்தில் உள்ள முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தேர்தல் பணிப் பொறுப்பாளர்கள் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து, தமிழக முதல்வர் விஜய் வரும் 30-ம் தேதி தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசவுள்ளார். அக். 4-ம் தேதி தாராபுரம் தொகுதியில் 100 கி.மீ. தொலைவுக்கு ரோடு ஷோவில் பங்கேற்க உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
முதல்வர் செல்லும் பிரசாரப் பாதை, பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
மேலும், முதல்வர் வருகையையொட்டி தாராபுரம் தொகுதி முழுவதும் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.