/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஏ.வி.பி. டிரஸ்ட் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 09:25 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:22 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், காந்தி நகரில் உள்ள ஏ.வி.பி., டிரஸ்ட் மெட்ரிக் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.
அதனை முன்னிட்டு, பலவிதமான போட்டியில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். இதில், மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்கள் முக்கியமா, தனித்திறன்கள் முக்கியமா என்ற தலைப்பில் மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும் இடையே சுவாரசியமான பட்டிமன்றம் நடந்தது. இரு தரப்பினரும் தங்களது கருத்துகளை தெளிவாக பேசினர். மதிப்பெண்களுடன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான தனித்திறன்களும் அவசியம் என்பதை இந்நிகழ்வு உணர்த்தியது. ஏ.வி.பி. கல்வி குழுமங்களின் தாளாளர் கார்த்திகேயன், பொருளாளர் லதா, இயக்குனர் ஸ்ரேயா, ஒருங்கிணைப்பாளர் வித்யா ரிஸ்வான் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.