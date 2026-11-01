கிறிஸ்துமஸ் ‘பேமிலி செட்’ ஆடை வெளிநாடுகளை ஈர்க்கும் திருப்பூர்
கிறிஸ்துமஸ் ‘பேமிலி செட்’ ஆடை வெளிநாடுகளை ஈர்க்கும் திருப்பூர்
ADDED : அக் 31, 2026 06:12 PM
நாட்டின் பின்னலாடைத் தலைநகரான திருப்பூர், கோடைக்கால ஆடை ஏற்றுமதியில் மட்டுமின்றி, குளிர்காலப் பண்டிகைகளுக்கான ஆடைத் தயாரிப்பிலும் முத்திரை பதித்து வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்காக வெளிநாடுகளில் உருவாகியுள்ள புதிய ஆடை டிரெண்ட், திருப்பூர் பின்னலாடைத் துறையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் என்பது ஒரு நாள் நிகழ்வாக இல்லாமல், வாரக்கணக்கில் நடைபெறும் குடும்ப விழாவாகும். இதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரத்யேக ஆடைகள் தயாரிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு ‘பேமிலி செட்’ என்ற புதிய டிரெண்ட் பிரபலமாகியுள்ளது.
குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒரே வடிவமைப்பில் ஆடை அணிந்து கொண்டாடும் இந்தப் புதிய பாணிக்கு வெளிநாடுகளில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் அடையாளமான சிவப்பு நிற ஆடைகளுக்கு அதிக தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், திருப்பூரில் உள்ள முன்னணி பின்னலாடை நிறுவனங்களுக்கு இந்த வகை ஆடைகளுக்கான ஆர்டர்கள் கணிசமாகக் கிடைத்துள்ளன.
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத் தலைவர் சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் வாரக்கணக்கில் விமரிசையாக நடைபெறும். இதற்கான ஆடை ஆர்டர்கள் இந்த ஆண்டு வழக்கத்தைவிட அதிகமாகக் கிடைத்தன. அனைத்து ஆர்டர்களையும் தயாரித்து அனுப்பிவிட்டோம். குறிப்பாக, சிவப்பு நிற ‘பேமிலி செட்’ ஆடைகளுக்கு வெளிநாட்டு வர்த்தகர்கள் நல்ல வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கோடைக்கால ஆடைகளுக்கு மட்டுமே பெயர் பெற்றது என்ற அடையாளத்தைக் கடந்து, உலகின் பல்வேறு பருவகாலத் தேவைகளுக்கும் ஆடைகளைத் தயாரித்து அனுப்பும் திருப்பூரின் திறனை, இந்தக் கிறிஸ்துமஸ் ஆர்டர்கள் மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளன.