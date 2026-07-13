/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சர்ச் தேர் திருவிழா கோலாகலம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:01 AM
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அவிநாசி: அவிநாசி புனித தோமையர் சர்ச் ஆண்டு தேர் திருவிழா நேற்று நடைபெற்றது.
காலையில் கோவை மறைமாவட்ட முதன்மை குரு மெல்கியோர் தலைமையில் ஆடம்பர கூட்டு பாடல் திருப்பலி நடைபெற்றது. மாலையில் கோவை ஆயர் இல்ல பொருளாளர் அந்தோணி செல்வராஜ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது.
வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் புனித தோமையர் பவனி தாலுகா அலுவலகம், காமராஜர் வீதி, முத்துச்செட்டிப்பாளையம் வழியாக சர்ச் வந்தடைந்தது. மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி ஜெபம் செய்தபடி திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர். திருவிழா ஏற்பாடுகளை பங்குக் குரு மரிய ஜோசப் மற்றும் தேவாலய நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர்.