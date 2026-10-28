பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் குளறுபடிகளுக்கு எதிராக குமுறல்! அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தால் பரபரப்பு
பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் குளறுபடிகளுக்கு எதிராக குமுறல்! அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 05:36 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
உடுமலை: ‘பி.ஏ.பி., ஒட்டுமொத்த, திட்டத்தையும் குழப்பி, வீணாக விவசாயிகள் மத்தியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என கோட்ட அளவிலான குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் அதிகாரிகளுடன் ஆவேசமாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
உடுமலையில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம், கோட்டாட்சியர் குமார் தலைமையில் நேற்று நடந்தது. அரசு துறை அலுவலர்கள், விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
இதில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
குறை தீர் கூட்ட மனுக்களுக்கு, அலுவலர்கள் தீர்வு காண்பதில்லை. பயன்பாட்டில் இருந்த ரோட்டில், கோமங்கலம்புதுாரில் சுங்கச்சாவடி அமைத்து, வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.
விதிப்படி, 20 கி.மீ., சுற்றளவில் உள்ள வாகனங்களுக்கு கட்டண சலுகை அளிக்க வேண்டும். பல போராட்டங்கள் நடத்தியும், தீர்வு இல்லை.
திருமூர்த்திநகரிலுள்ள தொடக்கப்பள்ளி கட்டடம் இடிக்கப்பட்ட நிலையில், புதிய கட்டடம் கட்டவில்லை.
ஆண்டியகவுண்டனுார் விவசாய நிலத்தில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்படுகிறது. தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் அரசு அறிவித்தபடி, கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படாமல் உள்ளதோடு, மறு கடன் வழங்குவதில்லை.
தின்னப்பட்டி மற்றும் குரல்குட்டையில், ஓடை நீர் வழித்தட ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படாமல் உள்ளது.
பி.ஏ.பி., திட்டத்தில், இரு மாவட்டங்களைச்சேர்ந்த, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கம், திட்டக்குழு என, தேர்தல் வாயிலாக தேர்வு செய்யப்பட்ட, நிர்வாகிகள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இதற்கு எதிராகவும், அதிகாரிகள் மற்றும் பாசன சங்க நிர்வாகிகள் மீது, அவதுாறு பரப்பும் வகையில், பாசன சங்கத்தில் உறுப்பினராக கூட இல்லாத நபருக்கு ஆதரவாக, அதிகாரிகள் செயல்படுகின்றனர்.
நீர் திருட்டை கண்காணிக்க வேண்டிய குழுவில், பாசன விவசாயிகளுக்கு பதிலாக, பாசனம் இல்லாத தனி நபரை இணைத்துள்ளதாக, அந்நபர் தெரிவித்து வருகிறார்.
இது ஒட்டுமொத்த, திட்டத்தையும் குழப்பும் செயலாக உள்ளதோடு, வீணாக விவசாயிகள் மத்தியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுத்தும் செயலாகவும் உள்ளது. இந்த நபர் மீது அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாசன நீர் இருப்பு, பங்கீடு ஆகிய பணிகளை திட்டக்குழு மற்றும் பாசன சங்க நிர்வாகிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இது வரை பயன்பெறும் எந்த விவசாயிகளும் புகார் தெரிவிப்பதில்லை.
பாசன கால்வாய்களில், கழிவுகள் தேங்கியும், நேரடியாக மனித கழிவுகள் கால்வாயில் கலக்கப்படுகிறது. இரு புறமும் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கண்டு கொள்ளாததால், தற்போது துாய்மை செய்ய முடியாமல் பெரும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
இதற்கு தீர்வு காண அரசு துறை அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கூட்டு கண்காணிப்பு குழு
கோட்டாட்சியர் குமார் பதில் அளிக்கையில், ‘பி.ஏ.பி.,மற்றும் அமராவதி பாசன திட்டத்தில், முறைகேடாக நீர் எடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில், கூட்டு கண்காணிப்பு குழு அமைக்கவும், அதில் விருப்பம் உள்ள விவசாயிகளை இணைக்கவும் மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
அதன் அடிப்படையில், விவசாயிகளிடம் பேசி, பட்டியல் தருமாறு நீர்வளத்துறைக்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. நேரடியாக எந்த நபரையும் சேர்க்கவில்லை.
துார்வாரும் பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும், கால்வாய் கரை பகுதியில் உள்ள கழிவுகள், ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்றி, துாய்மை பராமரிக்க, நீர் வளத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றார்.