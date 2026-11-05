பூட்டியே கிடக்கும் நுாலகங்கள்: கிராம மக்கள் வேதனை

UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:39 AM
மடத்துக்குளம்: கிராமங்களில் பயன்பாடு இல்லாமல் வீணாகி வரும் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்ட நுாலகங்களை, பொது நுாலகத்துறையுடன் இணைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, மடத்துக்குளம் ஒன்றிய கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், கடந்த, 2006–11ல், அனைத்து ஊராட்சிகளிலும், நுாலகங்கள் திறக்கப்பட்டு, முதற்கட்டமாக, 1,500 புத்தகங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன, நிரந்தர கட்டடம் கட்டிய பிறகு, ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் நுாலகர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
நுாலகம் இல்லாத கிராமங்களில் இத்திட்டத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. கடந்த, 2011ல், ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகு அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்ட நுாலகங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல், படிப்படியாக நுாலகங்கள் மூடப்பட்டன.
மடத்துக்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும், 11 நுாலகங்கள் ஊராட்சிகளில் துவக்கப்பட்டன. தற்போது மைவாடி உள்ளிட்ட கிராமங்களில், இந்த நுாலக கட்டடங்கள் பயன்பாடு இல்லாமல் பூட்டப்பட்டு பரிதாப நிலையில் உள்ளன.
அக்கிராம மக்கள் நுாலக சேவைக்காக மடத்துக் குளம், கணியூர் கிளை நுாலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பூட்டியே கிடக்கும் நுாலகங்களால், கிராம மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
எனவே, கிராமங்களில் போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவ, மாணவியர் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் பயன்பெறும் வகையில், அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்ட நுாலகங்களை, பொது நுாலகத்துறையுடன் இணைத்து, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
கட்டடங்களை சீரமைத்து கூடுதல் புத்தகங்களும், நிரந்தர பணியாளர்கள் நியமிக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.