/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பயிர்க்கடனே வழங்காத கூட்டுறவு சொசைட்டி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
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பல்லடம்: பல்லடம் அருகே மகாலட்சுமி நகர் கூட்டுறவு சொசைட்டியில், 2025–26-ம் நிதியாண்டில் பயிர்க்கடன் எதுவும் வழங்கப்படாமல், 439 பேருக்கு நகைக்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தெரியவந்துள்ளது.
பணிக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் வித்ய பிரகாஷ், கூட்டுறவுத் துறையிடம் பெற்ற தகவலின் அடிப்படையில், விவசாயிகளுக்குப் பயிர்க்கடன் வழங்காமல் நகைக்கடனில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது கூட்டுறவு சொசைட்டிகளின் அடிப்படை நோக்கத்தையே சீர்குலைப்பதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.