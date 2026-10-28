அமராவதியில் கலக்கும் தென்னை நார் தொழிற்சாலை கழிவு நீர்: விவசாயிகள் வேதனை
அமராவதியில் கலக்கும் தென்னை நார் தொழிற்சாலை கழிவு நீர்: விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : அக் 27, 2026 07:22 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
உடுமலை: அமராவதி பாசன கால்வாயில், தென்னை நார் கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படுவதால், கடும் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
உடுமலையில் நடந்த, கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் பேசியதாவது:
அமராவதி ஆறு மற்றும் கடத்துார் வாய்க்கால், வலது புறத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நுாற்றுக்கணக்கான தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன.
இவற்றுக்கு, அமராவதி ஆறு மற்றும் வாய்க்காலில் இருந்து, கரை பகுதியில் கிணறுகள் வெட்டியும், நேரடியாகவும் சட்ட விரோதமாக நீர் திருடப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மழை காலங்களிலும், பாசனம் நடக்கும் போதும், தென்னை நார் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து கழிவு நீர் நேரடியாக, வாய்க்கால் மற்றும் ஆற்றில் கலக்கப்படுகிறது. இதனால், தண்ணீர் நிறம் மாறுவதோடு, துர்நாற்றம் என நீர் மாசு ஏற்படுகிறது.
கால்நடைகளுக்கு கூட குடிநீருக்கு பயன்படுத்த முடிவதில்லை. எனவே, அமராவதியிலிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு, நீர் திருடப்படுவதை தடுக்கவும், சட்ட விரோத கட்டமைப்புகளை அகற்றவும், இரு மாவட்ட நிர்வாகங்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதே போல், குமரலிங்கம், கண்ணாடிபுத்துார், சோழமாதேவி, கடத்துார், கணியூர் வாய்க்கால்கள் மற்றும் பிரதான கால்வாய் கரைகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் குடியிருப்புளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் குப்பைகள் கொட்டப்படுகிறது.
நேரடியாக, சாக்கடை, மனித கழிவுகள் கலக்கப்படுகிறது. அதே போல், கொழுமம், குப்பம்பாளையம் பகுதிகளில், இறுதிச்சடங்கு செய்த கழிவுகள், துணிகள் நேரடியாக ஆற்றில் வீசப்படுகிறது.
இரு மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் மற்றும் பாசன ஆதாரமாக உள்ள, அமராவதி நீர் மாசுபடுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நுாறு நாள் வேலை திட்டத்தில், பாசன கால்வாய்களை துார்வார மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியும், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
வேளாண் துறை சார்பில், தரமற்ற மக்காச்சோளம் விதை வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. உரங்கள், பூச்சி மருந்து விலை செயற்கையாக உயர்த்தப்படுகிறது.
கால்நடைத்துறையில், சிகிச்சைக்கு தேவையான மருந்துகள் போதிய அளவு இருப்பு இல்லை. திருமூர்த்தி அணை மற்றும் ஏழு குளங்களில், சீமைக்கருவேலன் மரங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளன.
அரசுக்கு சொந்தமான ஜம்புக்கல்மலைத்தொடர் அழிக்கப்பட்டு வருகிறது. எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லாமல், கட்டடம் கட்டப்பட்டு, மின் வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அளவீடு செய்து மீட்கப்படும் என தெரிவித்து, பல மாதமாகியும் இழுபறியாகி வருகிறது.
அமராவதி கல்லாபுரம் பகுதியிலிருந்து, எலையமுத்துார் கிராமத்தில் பாசனம் அல்லாத பகுதிகளுக்கு, நீர் திருடப்பட்டு வருகிறது. உடுமலை நகரில் கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களில், சீமைக்கருவேலன் மரங்கள் ஆக்கிரமித்து, பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுகிறது.
இவற்றை அகற்றி, மரங்கள் வைத்து பராமரிக்க வேண்டும். உழவர் சந்தை பகுதியில், விதி மீறி ரோடுகளை ஆக்கிரமித்து ஏராளமான கடைகள் அமைக்கப்படுகின்றன.
அதிகாரிகள் அகற்றினாலும் , அடுத்த நாள் மீண்டும் வைக்கப்படுகிறது. நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.