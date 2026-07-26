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﻿ தேங்காய் சிரட்டையில் 'பிளேட்': காசிக்கு அனுப்பி சூழல் காக்க முயற்சி

﻿ தேங்காய் சிரட்டையில் 'பிளேட்': காசிக்கு அனுப்பி சூழல் காக்க முயற்சி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:31 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:31 AM

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திருப்பூர்: கங்கை நதி மாசுபடுவதை தடுக்கும் வகையில், எளிதில் மட்கும் தன்மையுள்ள 'பிளேட்' தயாரித்து காசிக்கு அனுப்ப, தேங்காய் சிரட்டை சேகரிக்கும் பணி திருப்பூர் அருகே துவங்கியுள்ளது.

கோவையை சேர்ந்த 'டிரீம் இந்தியா' அமைப்பு, தேங்காய் சிரட்டையை பயன்படுத்தி, மட்கும் தன்மையுள்ள, 'பிளேட்' மற்றும் 'கப்' தயாரித்து, காசிக்கு செல்லும் பக்தர்கள் பயன்படுத்த அனுப்பி வைக்கின்றனர்.

சேவையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பகுதிகளிலும், தேங்காய் சிரட்டை சேகரிக்கும் பணியை, உதயம் அறக்கட்டளை துவக்கியுள்ளது.

உதயம் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:

வாரணாசி, கங்கை கரையில், முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்யும் பூஜையில், தட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பூஜை பொருட்களை, ஒரு தட்டில் வைத்து கங்கையில் விடுவது வழக்கம். அத்தகைய தட்டு, தண்ணீர் பட்டதும், எளிதில் மக்கி, மீன்களுக்கும் உணவாகும் வகையில், தேங்காய் சிரட்டையில் இருந்து தட்டுகளை, கோவையை சேர்ந்த 'டிரீம் இந்தியா' அமைப்பு தயாரிக்கிறது.

இதற்காக, மங்கலம், சாமளாபுரம் சுற்றுப்பகுதிகளில், வாரம்தோறும் ஒரு டன் அளவுக்கு தேங்காய் சிரட்டை சேகரித்து அனுப்பி வைக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

மங்கலத்தில் சேகரிப்பு மையம் திறந்து, தினமும் சேகரித்து வருகிறோம். கங்கை நதி மாசுபடுவதை தவிர்க்க, அனைவரும் தேங்காய் சிரட்டை வழங்கி உதவலாம் எனவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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