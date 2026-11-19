ADDED : நவ 18, 2026 08:45 PM
திருப்பூர், நவ. 19:
திருப்பூர் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் கலெக்டர் முத்துக்குமரன் இன்று (நவ.,18) மாலை திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, நோயாளிகளிடம் படுக்கைகள் தினமும் மாற்றப்படுகிறதா, இரவு நேரங்களில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் முறையாகக் கண்காணிக்கிறார்களா என கேட்டறிந்தார். மேலும், புறநோயாளிகள் பிரிவில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை, தினசரி வழங்கப்படும் டோக்கன்கள் குறித்தும் விசாரித்தார்.
ஆறு ஊழியர்கள் வாயிலாக தினமும், 2 ஆயிரம் பேருக்கு டோக்கன் வழங்கப்படுவதாகவும், ஆதார் மற்றும் ஓ.டி.பி. வழியாக பதிவு செய்து, சிகிச்சை விவரங்கள் உடனுக்குடன் பதிவேற்றப்படுவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, குழந்தைகள் வார்டு, அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு, மருந்தகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார். நர்சிங் மாணவியருக்கு தங்கும் விடுதி வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என மருத்துவ பணியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
ஆய்வின்போது, நோயாளியைப் பார்க்க அனுமதி மறுப்பதாக கணவர் ஒருவர் புகார் தெரிவித்தார். இதற்கு, நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்களுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும்; தேவைப்பட்டால் உறவினர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும் என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார். ஆய்வின் போது, ‘டீன்’ மனோன்மணி, இருப்பிட மருத்துவ அலுவலர் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் மருத்துவர்கள் உடனிருந்தனர்.