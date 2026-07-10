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போதைப் பொருள் பயன்பாடு கலெக்டர் கடும் எச்சரிக்கை

போதைப் பொருள் பயன்பாடு கலெக்டர் கடும் எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:37 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:37 AM

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திருப்பூர்:போதை பொருட்கள், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் வைத்திருப்போர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, கலெக்டர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

போதைப்பொருள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே அரசின் பொறுப்பு என, தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். குழந்தைகள், இளைஞர்கள், பெண்களின் எதிர்காலம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதே முக்கிய நோக்கம்.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஜூன் 1ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரையிலான ஒரு மாதத்தில், 58.970 கிலோ கஞ்சா, 1,893 போதை மாத்திரைகள் கைப்பற்றப்பட்டு, 105 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் 833.260 கிலோ கைப்பற்றப்பட்டு, 117 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்தது தொடர்பாக, 89 கடைகள் சீல் வைக்கப்பட்டு, 7 லட்சத்து _75 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.போதைப் பொருள் கொண்டு செல்வது மற்றும் பயன்படுத்துவது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

இவ்வாறு, கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.

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