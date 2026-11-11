வானில் வண்ண ஜாலம்... காற்றில் கரைந்துள்ள மாசு: காற்று மாசு அளவீடு பணி துவக்கம்
வானில் வண்ண ஜாலம்... காற்றில் கரைந்துள்ள மாசு: காற்று மாசு அளவீடு பணி துவக்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:34 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில், தீபாவளி பண்டிகை கால காற்று மாசு அளவீடு துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் சார்பில், இரண்டு இடங்களில் கருவிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தீபாவளிக்கு புத்தாடை அணிவது, பலகாரங்கள் சாப்பிடுவது மட்டுமின்றி, விதவிதமான பட்டாசு ரகங்களை வாங்கி வெடித்து மகிழ்வது தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. அதிக பட்டாசு வெடிக்கப்படும்போது, காற்று மாசு அதிகரிக்கிறது. இதனால், ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் சார்பில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும், காற்று மாசு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகிறது.
வரும், 8ம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது. மாவட்ட மாசுகட்டுப்பாடு வாரிய ஆய்வக துணை தலை விஞ்ஞான அலுவலர் கவிதா தலைமையிலான விஞ்ஞானிகள் குழுவினர், காற்று மாசு அளவீடு பணியை துவக்கியுள்ளனர். வடக்கு பொறியாளர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள குமரன் வணிக வளாகம் மற்றும் ராயபுரத்தில் பறக்கும்படை அலுவலகத்தில் என இரண்டு இடங்களில் 'ஆம்பியன் ஏர் குவாலிட்டி மெஷர்மென்ட்' கருவி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த, 1ம் தேதி துவங்கி, வரும் 15ம் தேதி வரை, தொடர்ந்து 15 நாட்களுக்கு காற்று மாசு அளவிடப்படுகிறது.
மாசுகட்டுப்பாடு வாரிய ஆய்வக விஞ்ஞானிகள் கூறியதாவது:
தீபாவளி காற்று மாசு ஆய்வுகள் திருப்பூரில் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக இரண்டு இடங்களில் கருவிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கருவியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பில்டர் காகிதத்தில், காற்று மாசு அளவுகள் பதிவு செய்யப்படும். எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருமுறை பில்டர் காகிதம் மாற்றப்பட்டு, அளவீடுகள் கணக்கிடப்படும்.
பண்டிகை நாளான 8ம் தேதி ஒலி மாசுவும் அளவிடப்படும்.
பண்டிகைக்கு முன் ஏழு நாமக, பின் ஏழு நாட்கள் என்கிற அடிப்படையில், மொத்தம் 15 நாட்கள் காற்று மாசு அளவிடப்படும். இந்த அளவீடுகள், கடந்தாண்டுடன் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டு, மாசுகட்டுப்பாடு வாரிய தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.