வரும், 11ம் தேதி வெளியாகிறது வரைவு பட்டியல் பெயர் சேர்க்கலாம்... பிழை திருத்தலாம்: ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றலாம்!
வரும், 11ம் தேதி வெளியாகிறது வரைவு பட்டியல் பெயர் சேர்க்கலாம்... பிழை திருத்தலாம்: ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றலாம்!
ADDED : நவ 04, 2026 06:40 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள எட்டு சட்டசபை தொகுதிக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு, வரும், 12ம் தேதி முதல் சுருக்கமுறை திருத்த பணி துவங்குகிறது.
வரும் ஜன. 1ம் தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான சுருக்கமுறை திருத்த பணி, தமிழகம் முழுவதும் வரும், 12ம் தேதி முதல் துவங்குகிறது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில், திருப்பூர் வடக்கு, திருப்பூர் தெற்கு, பல்லடம், அவிநாசி, தாராபுரம், காங்கயம், உடுமலை, மடத்துக்குளம் ஆகிய எட்டு சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், எட்டு தொகுதிகளுக்கான வாக்காளர் பட்டியலை, வரும் 12ம் தேதி, கலெக்டர் வெளியிடுகிறார். அப்போது துவங்கி, வரும் டிச. 11ம் தேதி வரை, சுருக்கமுறை திருத்தம் நடைபெறும்.
எட்டு தொகுதிகளில் உள்ள 2,822 ஓட்டுச்சாவடிகளிலும், பி.எல்.ஓ.க்கள் வாயிலாக, பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், திருத்தத்துக்கான படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு, பூர்த்தி செய்து பெறப்படும். வரும் ஜன. 1ம் தேதி அல்லது அதற்கு முன் 18 வயது பூர்த்தியாகும் இளம் வாக்காளர்கள் உள்பட பட்டியலில், புதியவர்கள் பெயர் சேர்ப்பதற்கு படிவம் 6 பூர்த்தி செய்து, வழங்கவேண்டும். வரும் 2027 ஏப். 1, ஜூலை 1, அக்டோபர் 1ம் தேதிகளில், 18 வயது பூர்த்தியாவோரும், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்காக, முன்னரே விண்ணப்பிக்கலாம்.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்வதற்காக படிவம் 7; பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் உள்பட அனைத்துவகையான திருத்தங்கள் செய்வதற்காக, படிவம் 8 பூர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும். நேரடியாக மட்டுமின்றி, https://voters.eci.gov.in என்கிற இணையதளம், ECI Net என்கிற மொபைல் செயலி வாயிலாக ஆன்லைனிலும், பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், திருத்தத்துக்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.
டிச. 28ம் தேதிக்குள் விண்ணப்ப படிவங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், திருத்தம் உள்ளிட்ட மாறுதல்கள் செய்யப்படும். வரும் 2027, ஜன. 4ம் தேதி, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். வாக்காளர்களின் உதவிக்காக, 1950 என்கிற தொடர்பு எண்ணும் பயன்பாட்டில் இருக்கும். சுருக்கமுறை திருத்தம், புதிய வாக்காளர்கள் விடுபடுதலின்றி பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் வகையில், தொடர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும் தேர்தல் பிரிவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.