கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பஸ்களை கண்காணிக்க குழு
கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பஸ்களை கண்காணிக்க குழு
ADDED : நவ 04, 2026 07:49 PM
திருப்பூர்: தீபாவளியை முன்னிட்டு பயணம் மேற்கொள்பவர்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பஸ்கள் குறித்து கண்காணிக்க, கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டத்தின், 12 ஆர்.டி.ஓ. க்களை உள்ளடக்கிய குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும், 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை. இன்று இரவு துவங்கி அடுத்து வரும் இரு நாட்களும் (7ம் தேதி வரை) தங்கள் சொந்த ஊருக்கு தொடர்ந்து பயணிகள், பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர். இவர்கள் வசதிக்காக அரசு போக்குவரத்து கழகம் கூடுதல் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்குகிறது. இருந்த போதும், ஆம்னி பஸ்களில் ஏ.சி. படுக்கை வசதியுடன் கூடிய பஸ்களை பலர் முன்பதிவு செய்து பயணிக்கின்றனர்.
தமிழகத்தின் மேற்கு மண்டல மாவட்டங்களான கோவை, திருப்பூர், நீலகிரியில் இருந்து சென்னை, பெங்களூரு மற்றும் தென்மாவட்டங்கள் இயக்கப்படும் ஆம்னி பஸ்களின் இயக்கம், கட்டணம், பர்மிட் உள்ளிட்டவற்றை கண்காணிக்க, தீபாவளி சிறப்பு தணிக்கை மற்றும் பரிசோதனைக்கு, மூன்று மாவட்டங்களின், 12 ஆர்.டி.ஓ. க்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று (நவ.,3) இரவு பணியை துவங்கிய குழுவினர் வரும், 11ம் தேதி காலை வரை தங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.
புகார் தெரிவிக்கலாம்
வட்டார போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
காந்திபுரம் (கோவை), கணியூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை சோதனைச்சாவடி (திருப்பூர் மாவட்ட எல்லை), ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே (நீலகிரி), பொள்ளாச்சி – கோவை ரோடு (கோவை) ஆகிய நான்கு இடங்களில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு குழுவிலும் ஒரு ஆர்.டி.ஓ. மற்றும் நான்கு மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் இடம் பெறுவர்.
இக்குழுவினர் ஆம்னி பஸ்கள் இயக்கம், பர்மிட், விதிகளை பின்பற்றி பயணிகள் மற்றும் சரக்குகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளதா என்பன உள்ளிட்டவை குறித்து கண்காணிப்பர். ஆம்னிபஸ் கட்டணம் தொடர்பான புகார்களை, 93848 08302 என்ற எண்ணில், உரிய ஆவணங்களுடன் போக்குவரத்து இணை கமிஷனர் அலுவலத்தில் புகார்களை தெரிவிக்கலாம். புகார் தொடர்பாக குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.