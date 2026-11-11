இணைப்பு ரோட்டில் திணறல்: திருப்பூர் கலெக்டருக்கு மனு
இணைப்பு ரோட்டில் திணறல்: திருப்பூர் கலெக்டருக்கு மனு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:14 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:08 PM
உடுமலை: கிராம இணைப்பு பாதையில் ஆக்கிரமிப்புகளால், வாகனங்கள் செல்ல இடையூறு நிலவுவது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க, திருப்பூர் கலெக்டருக்கு சோமவாரப்பட்டி கிராம மக்கள் மனு அனுப்பியுள்ளனர்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: குடிமங்கலம் ஒன்றியம், சோமவாரப்பட்டி கிராமத்தில் இருந்து அம்மாபட்டிக்கு செல்ல கிராம இணைப்பு ரோடு உள்ளது. இவ்வழித்தடத்தை கலைஞர் நகர், அம்மாபட்டி, சோமவாரப்பட்டி உள்ளிட்ட பல கிராம மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்த ரோட்டில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளதால், வாகனங்கள் செல்வதில் இடையூறுகள் ஏற்படுகிறது; விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. குறுகலான பாதையில், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல், சாக்கடையும் அமைத்துள்ளனர்.
காலை, மாலை நேரங்களில் பள்ளி வாகனங்கள் அவ்வழியாக செல்ல முடியாமல், சுற்றிச்செல்ல வேண்டியுள்ளது. ரோட்டை முழுமையாக அளவீடு செய்து, தற்காலிக, நிரந்தர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில், தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.