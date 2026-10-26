முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம்
முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:54 PM
மடத்துக்குளம்: கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் மறியல் போராட்டம் நடந்தது.
மடத்துக்குளத்தில், தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் சார்பில், த.வெ.க., அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி, கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள அனைத்து பயிர்க்கடன்களையும், முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
சாகுபடிக்கு தேவையான உரங்கள், பூச்சி மருந்து, விதைகள் என, இடு பொருட்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதோடு, தொழிலாளர்களின் கூலியும் உயர்ந்துள்ளது.
எனவே, விளை பொருட்களுக்கான ஆதார விலையை உயர்த்தி, ஒரு குவிண்டால் நெல்லுக்கு, ரூ.4 ஆயிரம், தேங்காய் ஒரு டன், ரூ.75 ஆயிரம், மக்காச்சோளம், ஒரு குவிண்டால், ரூ.3,500, ஒரு டன் கரும்புக்கு, ரூ.6 ஆயிரம் மற்றும் பால் கொள்முதல் விலை, லிட்டர் ரூ.60 ஆக நிர்ணயிக்க வேண்டும், உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியறுத்தி, ரோடு மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தாலுகா செயலாளர் வீரப்பன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாகிகள், சிவராஜ், நித்தியானந்தம், வெள்ளியங்கிரி. தர்மராஜ், கணேஷ், ராஜரத்தினம், வடிவேல் உள்ளிட்ட, 150க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை மடத்துக்குளம் போலீசார் கைது செய்து, தனியார் மண்டபத்தில் சிறைவைத்தனர்.
குடிமங்கலம் ஒன்றியம்
பெதப்பம்பட்டி நால்ரோட்டில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய தலைவர் தங்கவடிவேலன் தலைமை வகித்தார்.
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்ட பொருளாளர் பாலதண்டபாணி, ஒன்றிய செயலாளர் விஜயகுமார், மா.கம்யூ., ஒன்றிய செயலாளர் சசிகலா உள்ளிட்ட பலர் பேசினர்.
மின்வாரியத்தில், தட்கல் மின் இணைப்புக்காக, பணம் செலுத்தி நீண்ட காலமாகியும், விவசாய மின் இணைப்பு வழங்காமல் உள்ளனர். இதனால், ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பாதித்துள்ளனர்.
பி.ஏ.பி., பாசனத்தில், ஒவ்வொரு மண்டல பாசனத்தின் போதும் பற்றாக்குறையாகவே பாசன நீர் கிடைக்கிறது. பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வாக, நிலுவையிலுள்ள ஆனைமலையாறு, நல்லாறு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.