பி.ஏ.பி., பாசன கண்காணிப்பு குழு அமைத்த குழப்பம் நீடிப்பு
பி.ஏ.பி., பாசன கண்காணிப்பு குழு அமைத்த குழப்பம் நீடிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
திருப்பூர்: பி.ஏ.பி., பாசனத்தை கண்காணிக்க அமைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் உச்சக்குழு தொடர்பாக, நீர்வளத்துறை அளித்துள்ள முரண்பட்ட தகவல்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
பி.ஏ.பி., வெள்ளக்கோவில் கால்வாய் கடைமடை விவசாயிகள் சார்பில், பாசன விவகாரங்களைக் கண்காணிக்கும் உச்சக்குழு அமைக்கப்பட்டது தொடர்பான விவரங்கள், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்டிருந்தன. இதற்கு, தகவல்கள் மிக விரிவானவை எனக் கூறி, நீர்வளத்துறை பொதுத் தகவல் அலுவலர் விவரங்களை வழங்க மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, உச்சக்குழுவே அமைக்கப்படவில்லை என துறை சார்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், குழு செயல்படுவதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விவசாயிகள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பி.ஏ.பி., வெள்ளக்கோவில் கால்வாய் கடைமடை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் வேலுசாமி கூறுகையில், ‘‘தகவல் அலுவலரின் பதில் விவரங்களைத் தட்டிக்கழிக்கும் வகையிலும், சட்டப்படி ஏற்கத்தக்கதாக இல்லாமலும் இருப்பதாகக் கூறி, துணை தலைமைப் பொறியாளரிடம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளோம்,’’ என்றார்.
இதுதவிர, உச்சக்குழு அமைக்கப்பட்டதற்கான அரசாணை, தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பட்டியல், பதவிக்காலம், அலுவலக முகவரி, கூட்டக் குறிப்புகள் உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்களைத் தாமதமின்றி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.