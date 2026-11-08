எந்த சாலையில் திரும்பினாலும் நெரிசல்! திக்குமுக்காடிய திருப்பூர்
எந்த சாலையில் திரும்பினாலும் நெரிசல்! திக்குமுக்காடிய திருப்பூர்
UPDATED : நவ 08, 2026 03:51 AM
ADDED : நவ 07, 2026 04:21 PM
திருப்பூர்: இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், திருப்பூர் மாநகரின் பிரதான சாலைகள் அனைத்தும் நேற்று வாகன நெரிசலில் சிக்கித் திணறின. எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் வாகன அணிவகுப்பு, மக்கள் கூட்டம் என நகரமே ஸ்தம்பித்தது. கடைசி நேர ஷாப்பிங்குக்காக வெளியே வந்தவர்கள், நெரிசலில் சிக்கி, தவித்தனர்.
திருப்பூர் தாராபுரம் ரோட்டில் உஷா தியேட்டர் ஸ்டாப் முதல் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரவுண்டானா வரை சாலை குறுகலாக இருப்பதால், ஒரே நேரத்தில் கார், ஆட்டோ, வேன், பஸ்கள் செல்ல முடியாமல் ஊர்ந்து சென்றன.
ஊத்துக்குளி ரோட்டில் ரயில்வே கேட் தொடங்கி ஒற்றைக்கண் பாலம், அணைக்காடு ஸ்டாப் வரை வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து, மெதுவாக நகர்ந்தன. எஸ்.ஆர்.சி., சில் ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் சாலை சேதமடைந்து, குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகிக் கொண்டிருந்தது. இதனால் அந்த இடத்தைக் கடக்க வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர்.
அவிநாசி ரோட்டில், புஷ்பா தியேட்டர் ஸ்டாப் முதல் குமார்நகர் வரை வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றதால், பாதசாரிகள் சாலையைக் கடக்க முடியாமல் தவித்தனர்.
பி.என். ரோட்டில் மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப் முதல் மில்லர் ஸ்டாப் வரை ஒருவழிப் பாதையாக இருந்ததால், மற்ற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது நெரிசல் சற்று குறைவாக இருந்தது. இருப்பினும், விதிகளை மீறி முன்னேறிச் சென்ற வாகனங்களால் சிறு விபத்துகளும் ஏற்பட்டன. நேரு வீதியில் நெரிசல் அதிகரித்ததால், பார்க் ரோடு, திருச்சி சாலை, முனிசிபல் ஆபீஸ் வீதி ஆகிய பகுதிகளிலும் வாகனங்கள் தேங்கின.
சிக்னல் 'ப்ரீ'
பயனில்லை
போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கில், சமீபத்தில், அவிநாசி ரோடு மற்றும் பல்லடம் ரோடு சிக்னல் 'ப்ரீ' செய்யப்பட்டது. இருப்பினும், பல்லடத்தில் இருந்து மாநகருக்குள் வாகனங்கள் நுழைவதற்கான பிரதான வழியாக பல்லடம் ரோடு இருப்பதால், நெரிசல் குறைந்தபாடில்லை. கலெக்டர் அலுவலகம் தொடங்கி தென்னம்பாளையம், டி.கே.டி. மில் ஸ்டாப் வழியாக மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவாயில் வரை 2 கி.மீ., துாரத்துக்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
நடக்கவும்
வழியில்லையே!
ரயில்வே மேம்பாலம் தொடங்கி டவுன்ஹால், குமரன் ரோடு, வளர்மதி ஸ்டாப் வரை சாலையின் பெரும்பகுதியை வாகனங்கள் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டதால், பாதசாரிகள் நடந்து செல்லக்கூட வழியில்லாத நிலை ஏற்பட்டது. பாதசாரிகளுக்காகத் தடுப்புகள் அமைத்து ஒதுக்கப்பட்ட பாதைகளிலும் இருசக்கர வாகனங்கள் புகுந்து சென்று இடையூறு ஏற்படுத்தின. ஒரு கட்டத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய சில கார் ஓட்டிகள், எங்கு செல்வது எனத் தெரியாமல், கார்களை சாலையோரமாக நிறுத்திவிட்டு காத்திருக்கும் நிலையும் காணப்பட்டது.
தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்துக்கான கடைசி நேரக் கொள்முதல், நகரின் பிரதான சாலைகளையே வாகன நிறுத்துமிடங்களாக மாற்றிவிட்டது. சாலைகளில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதுடன், பாதசாரிகளுக்கான வழியையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை நேற்றைய நெரிசல் உணர்த்தியது.