கலைத்திருவிழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோருக்கு பாராட்டு
கலைத்திருவிழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோருக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
பல்லடம்: பல்லடம் வட்டார அளவிலான கலைத் திருவிழா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் 70க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில், 104 அரசுப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, ராயர்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
மாவட்ட திட்ட அலுவலர் அண்ணாதுரை தலைமை வகித்தார். வட்டார கல்வி அலுவலர் முஷ்ரப் பேகம், மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் சித்ரா முன்னிலை வகித்தனர். முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. மாவட்ட, மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்குத் தேர்வான மாணவர்களும் பாராட்டப்பட்டனர். அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள், வட்டார வளமைய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.