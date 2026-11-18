/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கராத்தே போட்டிக்கு தேர்வு மாணவனுக்கு வாழ்த்து
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:12 PM
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பல்லடம்: தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவருக்கு, பல்லடம் எம்.எல்.ஏ. வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இந்திய பள்ளிகள் விளையாட்டு குழுமம் சார்பில் சமீபத்தில் நடந்த, 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்களுக்கான கராத்தே போட்டியில் பங்கேற்ற தனியார் பள்ளி மாணவன் ஹரன், தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மாணவனின் விளையாட்டு திறனை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, பல்லடம் எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார், ஊக்கத்தொகை வழங்கி தேசிய போட்டியில் வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்தார். பல்லடம் மேற்கு நகர செயலாளர் ஸ்டாலின் மற்றும் நிர்வாகிகள் உடன் பங்கேற்றனர்.