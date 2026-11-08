வினாத்தாள் கட்டணம் திருப்பி தர வேண்டும் நுகர்வோர் மன்றம் கோரிக்கை
வினாத்தாள் கட்டணம் திருப்பி தர வேண்டும் நுகர்வோர் மன்றம் கோரிக்கை
ADDED : நவ 07, 2026 02:12 AM
திருப்பூர்: அரசு அறிவிப்பின்படி, மாணவர்களிடம் ஏற்கெனவே வசூலித்த வினாத்தாள் கட்டணத்தைத் திரும்ப வழங்க வேண்டும் என நல்லூர் நுகர்வோர் மன்றம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, அதன் தலைவர் சண்முகசுந்தரம், செயலாளர் வேல்முருகன் ஆகியோர் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரிடம் அளித்த மனு:
தமிழக அரசு, அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என அறிவித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக மாணவர்களிடம் கூடுதல் தொகை வசூலிப்பதைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஏற்கெனவே மாணவர்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்தையும் திரும்ப வழங்க வேண்டும்.
அரசு வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டாம் என அறிவித்துள்ள நிலையில், மாணவர்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட தொகையை அவர்களிடமே முறையாகத் திரும்ப வழங்க கல்வித்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் அதில் கூறியுள்ளனர்.