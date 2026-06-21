பாதாள சாக்கடையில் தொடர் உடைப்பு: ரோட்டில் குளம்போல தேங்கிய கழிவுநீர்
பாதாள சாக்கடையில் தொடர் உடைப்பு: ரோட்டில் குளம்போல தேங்கிய கழிவுநீர்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:54 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
நெருப்பெரிச்சல்:வாவிபாளையம் - நெருப்பெரிச்சல் ரோட்டில், பாதாள சாக்கடை குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பு காரணமாக ரோட்டில் குளம் போல கழிவுவீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது.
இது குறித்து, திருப்பூர் மாநகராட்சி, 2வது மண்டல உதவி கமிஷனருக்கு, மா.கம்யூ. மாவட்ட குழு உறுப்பினர் சிகாமணி அனுப்பிய மனு:
திருப்பூர் மாநகராட்சி, 2வது மண்டலம், 5வது வார்டு, வாவிபாளையம் -- நெருப்பெரிச்சல் ரிங் ரோட்டில் கொங்கு திருமண மண்டபம் அருகில் பாதாள சாக்கடை குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு ரோட்டில் கழிவு குளம் போல் நீர் தேங்கி உள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் அவ்வழியாக சென்று வரும் நிலையில், கழிவு நீர் வாகன ஒட்டிகள் தெறித்து அசுத்தமாகிறது. இவ்வாறு தொடர்ந்து ஏற்படுவதால் ரோட்டில், பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இரவு நேரத்தில் டூவீலரில் செல்வோர் விபத்தை சந்திக்கின்றனர்.
இது குறித்து, மாநகராட்சியில் முறையிட்டால் மேம்போக்காக கழிவு நீரை அகற்றி விட்டு சென்று விடுகின்றனர். எவ்வித பராமரிப்பு பணியும் மேற்கொள்வதில்லை. எனவே உதவி கமிஷனர், பாதாள சாக்கடையில் உள்ள குறைகளை சரி செய்து, குண்டும், குழியுமாக உள்ள ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் அதில் கூறியுள்ளார்.