/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/விற்பனை கூடத்தில் கொப்பரை ஏலம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:12 PM
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உடுமலை: உடுமலை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் நடந்த ஏலத்தில், கொப்பரைக்கு அதிகபட்சமாக கிலோவுக்கு, ரூ.157.60 விலை கிடைத்தது.
மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டத்தின் கீழ், உடுமலை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் வாரந்தோறும் கொப்பரை ஏலம் நடக்கிறது.
இந்த வார ஏலத்துக்கு, 36 விவசாயிகள் கொப்பரை கொண்டு வந்தனர்; 11 வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர்; 426 மூட்டைகள் ஏலம் விடப்பட்டன.
கொப்பரை முதல் தரத்துக்கு அதிகபட்சமாக, கிலோவுக்கு, ரூ.157.60 விலை கிடைத்தது. இரண்டாம் தரத்துக்கு, குறைந்தபட்சமாக ரூ.129; அதிகபட்சமாக ரூ.129 வரை விலை கிடைத்தது.
ஏலத்தில் பங்கேற்க விரும்பும், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் கூடுதல் விபரங்களுக்கு விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளரை, 94880–00163 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.