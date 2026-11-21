மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் விதிமீறல் கட்டடங்களுக்கு ‘கிடுக்கிப்பிடி’: மாதந்தோறும் கட்டாய ஆய்வு நடத்த உத்தரவு
மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் விதிமீறல் கட்டடங்களுக்கு ‘கிடுக்கிப்பிடி’: மாதந்தோறும் கட்டாய ஆய்வு நடத்த உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:26 PM
திருப்பூர்: மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் விதிமீறல் கட்டடங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படியே கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சி ஆணையர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கட்டட வரைபட அனுமதி பெற்ற அனைத்து இடங்களிலும், திட்ட அனுமதியின் அடிப்படையில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறுகின்றனவா என்பதைத் திட்டமிடல் அலுவலர்கள், உதவிப் பொறியாளர்கள் மற்றும் நகரமைப்பு ஆய்வாளர்கள் மாதந்தோறும் கட்டாயம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறும் இடங்களில், ஒப்புதல் எண், தேதி, இடத்தின் விவரம், விண்ணப்பதாரர் மற்றும் உரிமையாளர் பெயர், ஆய்வுத் தேதி, கட்டுமானத்தின் நிலை, கண்டறியப்பட்ட விதிமீறல்கள், அதிகாரிகளின் கையொப்பம் ஆகிய விவரங்களுடன் தனிப் பதிவேடு பராமரிக்க வேண்டும்.
விதிமீறல் அல்லது அங்கீகாரமற்ற கட்டுமானம் கண்டறியப்பட்டால், காலதாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விதிமீறல் உள்ள பகுதிகளுக்கு 'சீல்' வைப்பது அல்லது இடிப்பது வரையிலான நடவடிக்கைகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும்.
மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி ஆணையர்கள் பதிவேடுகளைச் சரிபார்ப்பதுடன், திடீர் கள ஆய்வுகளையும் நடத்த வேண்டும். ஆய்வு செய்யப்பட்ட இடங்கள், வழங்கப்பட்ட நோட்டீஸ்கள், எடுக்கப்பட்ட இறுதி நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கையை ஒவ்வொரு மாதமும் 5-ம் தேதிக்குள் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இந்த உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதில் அலட்சியம் காட்டினால், மாநகராட்சி, நகராட்சி ஆணையர்கள் மற்றும் கள ஆய்வுப் பணியாளர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பேற்க நேரிடும்.
இவ்வாறு சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.