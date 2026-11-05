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துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்கிய கவுன்சிலர்
துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்கிய கவுன்சிலர்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:38 AM
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அனுப்பர்பாளையம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மாநகராட்சி, 10வது வார்டு கவுன்சிலர் பிரேமலதா, மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, ஆத்துப்பாளையம் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில், துாய்மை பணியாளர்கள், கொசு மருந்து அடிப்போர், குடிநீர் வினியோகிப்பாளர்கள், குப்பை வண்டி மற்றும் குடிநீர் லாரி ஓட்டுவோர், உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பேன்ட், சர்ட், புடவை, இனிப்பு, பட்டாசு ஆகியவற்றை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, கவுன்சிலர், துாய்மை பணியாளர்களுடன் பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாடினார்.