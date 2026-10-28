மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் விளாசல்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
அனுப்பர்பாளையம்: திருப்பூர் மாநகராட்சி முதல் மண்டலக் கூட்டம், தலைவர் உமாமகேஸ்வரி தலைமையில், உதவி கமிஷனர் கணேஷ் முன்னிலையில் நடந்தது.
கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
தனலட்சுமி (அ.தி.மு.க.): இந்திரா நகரில் கழிவுநீர் வீடுகளுக்குள் செல்கிறது. குடிநீர் கசிவை சரிசெய்யவும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
பிரேமலதா (தி.மு.க.): பெஸ்ட் கம்பெனி ரோடு முதல் ஆத்துப்பாளையம் ரோடு வரை, காஸ் குழாய் பதிக்கத் தோண்டப்பட்ட குழிகள் சரியாக மூடப்படாததால் சாலை சேதமடைந்து விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.
பத்மாவதி (தி.மு.க.): மருதாச்சலபுரம் மெயின் ரோட்டில் குடிநீர் கசிவைச் சரிசெய்ய பலமுறை முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை.
அனுசுயாதேவி (தி.மு.க.): சாமிநாதபுரம் பள்ளியின் பின்புறம் குப்பை கொட்டப்படுவதால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அங்கு குப்பை தேக்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
நாகராஜ் (த.வெ.க.): மாநகராட்சி ஊழியர்கள் காலை 7:00 மணிக்கே வீடுகளுக்குச் சென்று வரி வசூலிப்பது, பைனான்ஸ் நிறுவனத்தினர் வசூலுக்கு வருவதுபோல் உள்ளது. இது அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்துகிறது.
செல்வராஜ் (இ.கம்யூ.): தனியார் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் போனஸ் வழங்க வேண்டும். வேலம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வகுப்பறையின் தரம் குறைவாக உள்ளது; மழைநீரும் தேங்குகிறது. ஒப்பந்ததாரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பட்டத்தரசி அம்மன் கோவில் வீதியில் பழுதான போர்வெல்லை ஒரு மாதமாகியும் சரிசெய்யவில்லை. புகார் கடிதங்கள் மீதும் நடவடிக்கை இல்லை.
ரவிச்சந்திரன் (இ.கம்யூ.): ஆக்கிரமிப்புகள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குடிநீர் வினியோகம் முறையாக இல்லை. கடந்த நான்கு மாதங்களாக ஒப்பந்ததாரர்கள் சரியாகப் பணியாற்றுவதில்லை; தொலைபேசி அழைப்புகளையும் ஏற்கவில்லை.
திருப்பூர் மாநகராட்சி முதல் மண்டலக் கூட்டம், தலைவர் உமாமகேஸ்வரி தலைமையில் நடந்தது.