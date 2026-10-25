சரமாரி குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கிய கவுன்சிலர்கள்

ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
திருப்பூர்: ‘‘இன்னும் எத்தனை நாள் என தெரியவில்லை; பதவிக்காலம் முடிய சில மாதங்களே உள்ளன. அதற்குள் வார்டுகளில் அடிப்படை வசதிகளை செய்ய வேண்டும்’’ என மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர்.
நேற்று நடந்த திருப்பூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
கோவிந்தராஜ், மண்டல குழு தலைவர்: திடக்கழிவு மேலாண்மையில் குப்பைகள் பெருமளவு அகற்றப்பட்டுள்ளது பாராட்டுக்குரியது. 3 நாளுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை என்பது கேட்க நன்றாக உள்ளது, நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். புதிதாக போட்ட ரோடுகளை தோண்டி முறையாக மூடவில்லை, நிதி வீணடிக்கப்படுகிறது. மண்டல குழு முடிவு செய்த பணிகளில் நிதி ஒதுக்கீட்டில் தேக்கம் உள்ளது. குறைந்த தொகைக்கு டெண்டர் எடுக்கும் ஒப்பந்ததாரர் பணி செய்வதில்லை. கலெக்டர் சொல்லி, கமிஷனர், துணை கமிஷனர், உதவி கமிஷனர் வழியாக சொன்னாலும் ஒப்பந்ததாரர் பணி செய்யவில்லை.
மணிமேகலை, மா.கம்யூ.: தமிழ்நாடு தியேட்டர் பகுதியில் சாக்கடை வசதி இல்லை, மழை நீர் வீடுகளுக்குள் புகுகிறது, 5 ஆண்டாக கேட்கிறேன். அம்பேத்கர் நகர் பொதுக்கழிப்பிடம் பயன்படுத்த முடியவில்லை. குப்பாண்டாம்பாளையம் பள்ளி கட்டடத்தை 10 லட்சத்தில் புதுப்பிக்க வேண்டும், நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.
விஜயலட்சுமி, காங்.: ஒரு வார்டு, ஒரு வாரம், ஒரு பணியாளர் என்றால் சாக்கடை கால்வாயை எப்படி சுத்தம் செய்வது, கழிவு அகற்ற ஆள் வருவதில்லை. பாதாள சாக்கடை குழாய் தோண்டிய குழியை மண்ணை மட்டும் போட்டு மூடியுள்ளனர், தினமும் விபத்து. குழாய் துண்டித்த வீடுகளுக்கு புதிய இணைப்பு தரவில்லை.
உமா மகேஸ்வரி, மண்டல குழு தலைவர்: ஒப்பந்ததாரர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதில்லை, அவர்கள் இல்லாமல் பேசி பயனில்லை.
தமிழ்செல்வி, அ.தி.மு.க.: ஏ.ஜி. நகர் முதல் நல்லாறு வரை சாக்கடை கால்வாய் வேண்டும், 7 வார்டு கழிவு நீர் இங்கு வருகிறது. பாதாள சாக்கடை திட்டம் பல பகுதிக்கு வரவில்லை.
பிரேமலதா, தி.மு.க.: மின் மயானம் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள தரைமட்ட பாலத்தை உயர்மட்ட பாலமாக மாற்ற வேண்டும்.
பத்மாவதி, தி.மு.க.: குழாய் உடைப்பை முறையாக சரி செய்யவில்லை, தொடர்ந்து அதே இடத்தில் உடைகிறது.
இந்திராணி, அ.தி.மு.க.: ரெட்டகட்டி வலசு பகுதியில் குப்பையை கொண்டு கொட்டி குழியை மூடினர், பாதை வசதி கூட செய்யவில்லை, மக்கள் மத்தியில் பிரச்னை.
பெனாசிர், ம.ம.க.: வார்டில் சில இடங்களில் 2 அடி உயரத்துக்கு மழை நீர் தேங்குகிறது. 4 ஆண்டாக கேட்டும் தெரு விளக்கு போடவில்லை. போர்வெல் தண்ணீர் வரவில்லை, பில் தொகை வரவில்லை என்கின்றனர்.
நாகராஜ், த.வெ.க.: பாதாள சாக்கடை கழிவு நீர் ரோட்டில் பாய்கிறது. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்கின்றனர், பணி நடக்கவில்லை. தண்ணீர் தொட்டி வளாகத்தில் பாதுகாப்பு வேண்டும். குப்பை கண்காணிப்பு குழுவை கஞ்சா கும்பல் மிரட்டுகிறது, அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும்.
சாந்தாமணி, தி.மு.க.: எஸ்.ஆர். நகரில் 15 நாளாக குடிநீர் வரவில்லை, லாரி தண்ணீர் வாங்குகின்றனர்.
ஆனந்தி, அ.தி.மு.க.: ஓடையில் துார் வாரிய மண் அகற்றப்படவில்லை, தொடர்ந்து துார் வாரியும் பயனில்லை, குடிநீர் சப்ளையை முறைப்படுத்த வேண்டும்.
கவிதா, தி.மு.க.: வேலன் பள்ளி முன்பு ரோட்டில் மழை நீர் தேங்குகிறது, வடிகால் வேண்டும்.
புஷ்பலதா, அ.தி.மு.க.: வார்டுக்கு ஒதுக்கிய 3 குப்பை வாகனத்தில் 2 தான் வருகிறது, அதில் ஒன்று டீசல் இல்லை, டயர் பஞ்சர் என நிறுத்துகின்றனர்.
கோமதி, தி.மு.க.: கோவில்வழி - – வீரபாண்டி ரோடு மண் ரோடாக உள்ளது, மழையில் போக முடியாது. தோட்ட வீடுகளுக்கு வரி விதிக்க வேண்டும். புதுப்பாளையத்தில் 4 ஆண்டாக குடிநீர் இணைப்பு கேட்டும் வரவில்லை.
சேகர், அ.தி.மு.க.: மூன்று நாளுக்கு ஒரு முறை சப்ளை என கணக்கு காட்டுகின்றனர், 40 வீட்டில் 10 வீட்டுக்கு தான் தண்ணீர் வருகிறது, மேடான பகுதிக்கு வரவில்லை. காலேஜ் ரோடு ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற தயக்கம், சாக்கடை கால்வாய் மீது ஆக்கிரமிப்பு உள்ளது.
சின்னசாமி, அ.தி.மு.க.: துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கும் காலை உணவு தரமில்லை, பள்ளி காலை உணவு திட்டமும் முறையாக இல்லை, உணவை குப்பையில் எறிகின்றனர், அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும்.
தங்கராஜ், அ.தி.மு.க.: வார்டில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகம், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வேண்டும்.
காந்திமதி, தி.மு.க.: 4வது குடிநீர் திட்டத்தில் குழாய் பதித்ததில் பல கோடி மதிப்பில் போட்ட புதிய ரோடுகள் சேதம், சீரமைக்க வேண்டும்.
குணசேகரன், பா.ஜ.: மண்டல கூட்ட தீர்மான பணிகள் எதுவும் நடக்கவில்லை, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ரவிச்சந்திரன், இ.கம்யூ.: மேல்நிலை தொட்டி வளாகம் பாதுகாப்பில்லாமல் சட்டவிரோத செயல்கள், கஞ்சா கும்பல் வசிப்பிடமாக மாறிவிட்டது. பொறுப்பு அலுவலர் இல்லாமல் 3 நாள் சப்ளை 12 நாளாக மாறிவிட்டது.
கூட்டத்தில் பேசிய கவுன்சிலர்கள் பெரும்பாலும், பதவிக்காலம் சில மாதங்கள் மட்டுமே உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக செய்யாத பணிகள் ஏராளமாக உள்ளது. பதவிக்காலம் முடிவதற்குள் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும்; பணிகளை செய்து அதிகாரிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.