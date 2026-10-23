/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நாட்டுக்கோழி விலை கிலோ ரூ.100 சரிவு
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 05:34 PM
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பொங்கலுார்: நாட்டுக்கோழிக்கு எப்போதும் நல்ல கிராக்கி இருந்து வருகிறது. கடந்த மாதம் வரை ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி உயிர் எடை ரூ.650 வரை விற்பனையானது. தற்போது புரட்டாசி மாதம் தொடங்கியுள்ளதால், அசைவ உணவு நுகர்வு குறைந்துள்ளது. மேலும், புரட்டாசி பட்டத்தில் விவசாயிகள் சாகுபடி பணிகளை தொடங்கியுள்ளதால், வயல்களில் கோழிகள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவதை தவிர்க்க, பலர் நாட்டுக்கோழிகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இதனால், நாட்டுக்கோழி விலை கிலோவுக்கு ரூ.100 குறைந்து, தற்போது ரூ.550-க்கு விற்பனையாகிறது. புரட்டாசி முடிந்ததும் தேவை அதிகரித்து, விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.