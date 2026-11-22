கனவுகளைச் சுமக்கும் குறுந்தொழில்கள் வழிமறிக்கும் கூரியர் சேவைகள்!
கனவுகளைச் சுமக்கும் குறுந்தொழில்கள் வழிமறிக்கும் கூரியர் சேவைகள்!
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஊக்கத்தால், இளைஞர்கள், இளம் பெண்கள் பலர் வீட்டில் இருந்தபடியே சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்கி, ஆன்லைன் வாயிலாக வணிகம் செய்து வருகின்றனர். கைவினைப் பொருட்கள், பாரம்பரிய ஆடைகள், உணவுப் பொருட்கள், மூலிகைப் பொருட்கள் எனப் பலவற்றை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். ஆனால், பொருட்களை வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் கூரியர் நிறுவனங்களின் சேவைக் குறைபாடுகள் சவாலாக மாறியுள்ளன.
ஆன்லைன் நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ள கூரியர் நிறுவனங்கள், தொழில்முனைவோரின் வீடுகளுக்கே சென்று பொருட்களைப் பெற்றுச் செல்கின்றன. ஆனால், தற்போது பொருட்களைப் பெற்றுச் செல்ல பல நாட்கள் தாமதம் ஏற்படுகிறது. சில நேரங்களில் பொருட்களைப் பெறாமலேயே, சேகரித்துவிட்டதாகச் செயலியில் தவறான தகவல்களையும் பதிவிடுகின்றனர். இதனால் வாடிக்கையாளர்களிடம் தொழில்முனைவோரின் நற்பெயர் பாதிக்கப்படுகிறது.
காரணம் என்ன?
இ–காமர்ஸ் நிறுவனத்தினர் கூறியதாவது:
ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் ஆன்லைன் வணிகங்களின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, கூரியர் நிறுவனங்களின் உள்கட்டமைப்பும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கவில்லை. உள்ளூர் கூரியர் ஊழியர்களுக்கு முறையான ஊதியம், பணிப் பாதுகாப்பு இல்லாததால் அடிக்கடி பணியாளர்கள் மாறுகின்றனர். இதனால் சேவையின் தரம் பாதிக்கப்படுகிறது. நிறுவனங்களுக்கிடையேயும் முறையான கண்காணிப்பு இல்லை.
தீர்வு என்ன?
ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் தங்களது கூரியர் கூட்டாளிகளின் சேவையை முறையாகக் கண்காணித்து, தவறான தகவல்களைப் பதிவிடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தொழில்முனைவோரும் மாற்று உள்ளூர் கூரியர் நிறுவனங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பில், கூரியர் சேவைக் குறைபாடுகளைக் கண்காணிக்கத் தனி அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
விநியோகச் சேவைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் களையப்பட்டால் மட்டுமே, சிறு தொழில்முனைவோரின் வளர்ச்சி நிலையானதாக இருக்கும்.