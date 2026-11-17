/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/டூவீலர் மீது கிரேன் மோல் அரசு பள்ளி மாணவன் பலி
ADDED : நவ 16, 2026 08:58 PM
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மங்கலம்: மங்கலம் அருகே டூவீலர் மீது கிரேன் மோதிய விபத்தில், அரசு பள்ளி மாணவன் பரிதாபமாக இறந்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், 63 வேலம்பாளையம், அண்ணாமலை கார்டனை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் மகன் சவுந்தரர்ராஜன், 12; அரசு பள்ளியில், ஏழாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இன்று (நவ.,16) மாலை பள்ளி முடிந்த பின் மகனை டூவீலரில் அழைத்து கொண்டு தந்தைக்கு வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். 63 வேலம்பாளையம் அருகே சென்ற போது, அவ்வழியாக வந்த கிரேன் டூவீலர் மீது மோதியது. அதில், சிறுவன் கிரேனின் முன் டயரில் விழுந்து சம்பவ இடத்திலே பரிதாபமாக இறந்தார். விபத்து குறித்து மங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.