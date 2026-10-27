கிரிக்கெட் - கூடைப்பந்து போட்டி; மாநில அணிக்கு வீரர்கள் தேர்வு
கிரிக்கெட் - கூடைப்பந்து போட்டி; மாநில அணிக்கு வீரர்கள் தேர்வு
ADDED : அக் 01, 2026 07:46 AM
திருப்பூர்: இந்திய பள்ளிகளுக்கான விளையாட்டு குழுமம் (எஸ்.ஜி.எப்.ஐ.) சார்பில், தமிழக கூடைப்பந்து மற்றும் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான முதல்கட்ட தேர்வு போட்டி, அவிநாசி, பழங்கரை, டீ பப்ளிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.
விரைவில் நடைபெற உள்ள தேசிய போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வகையில், 19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவியர் தமிழக கூடைப்பந்து அணிக்கும், 17 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் தமிழக கிரிக்கெட் அணிக்கும் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.
கிரிக்கெட் தேர்வில் 218 மாணவர்களும், கூடைப்பந்து தேர்வில் 8 மண்டலங்களை சேர்ந்த 48 மாணவியரும் பங்கேற்றனர். போட்டிகளை திருப்பூர் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் ரகுகுமார் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
கிரிக்கெட் போட்டியில் சுழற்பந்து, வேகப்பந்து வீச்சு, பேட்டிங், விக்கெட் கீப்பிங், பீல்டிங், ஆல் ரவுண்டர் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் மாணவர்களின் திறமை பரிசோதிக்கப்பட்டது. இதில் 16 மாணவர்கள் தமிழக அணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
கூடைப்பந்து போட்டியில் தடுப்பாட்டம், பந்தை கட்டுப்படுத்தி மைதானம் முழுவதும் எடுத்துச் செல்வது, கூடைக்குள் பந்தை செலுத்துதல், குழுவாக விளையாடும் திறன் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் மாணவியரின் திறமை பரிசோதிக்கப்பட்டது.
இதில் 12 மாணவியர் தமிழக அணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, 2-ம் நாளாக இன்றும் தேர்வு போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.