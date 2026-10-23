ஸ்ரீ சிவ் வித்யா மந்திரில் கிரிக்கெட் போட்டி

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஸ்ரீ சிவ் வித்யா மந்திரில் கிரிக்கெட் போட்டி
ADDED : செப் 28, 2026 07:22 PM
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திருப்பூர், செப். 29-
திருப்பூர் கணக்கம்பாளையம் பிரிவு, ஸ்ரீ சிவ் வித்யா மந்திர் பள்ளியில் தந்தையர்களுக்கான கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது. இதில் வாரியர்ஸ், டைட்டன்ஸ், ராக்கர்ஸ், பவுண்டரி பாய்ஸ், பிட்ச் கிங்ஸ் ஆகிய 5 அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதிப்போட்டியில் ராக்கர்ஸ் அணி முதலிடமும், பிட்ச் கிங்ஸ் அணி இரண்டாமிடமும் பெற்றன. வெற்றி பெற்ற அணியினரை பள்ளி தாளாளர், இயக்குனர் மற்றும் பள்ளி முதல்வர் ஆகியோர் பாராட்டினர்.