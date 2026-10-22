பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவசாயிகள் உண்ணாவிரதம்

ADDED : அக் 20, 2026 06:56 PM
திருப்பூர்: பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி குறித்து உறுதி அளித்தவாறு அறிவிப்பு வெளியிட தமிழக அரசை வலியுறுத்தி, திருச்சியில் நாளை விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் உண்ணாவிரதம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க, மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் அறிக்கை:
தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள், விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி குறித்து வாக்குறுதி அளித்தனர். அதனை நம்பி விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர். உறுதியளித்து, நாளையுடன் 32 நாள் ஆகிறது. ஆனால், அரசு தரப்பில் இது வரை எந்த அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்கவும், அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவும் வலியுறுத்தி, நாளை (22ம் தேதி) உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெறும்.
திருச்சி, சமயபுரம் பகுதியில் நடைபெறவுள்ள இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் மாநில முழுவதிலிருந்தும் விவசாயிகள் திரளாகப் பங்கேற்க வேண்டும். விவசாயிகள் உரிமை மற்றும் எதிர்கால நலனுக்காக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இப் போராட்டத்தை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.