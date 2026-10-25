﻿ பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி ரூ.5,941 கோடி விடுவிப்பு

ADDED : செப் 28, 2026 04:19 AM
திருப்பூர்: கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்துக்கு ரூ.5,941.76 கோடி முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து சான்றிதழ் வழங்குமாறு கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2025 மே முதல் 2026 பிப்ரவரி வரை விவசாயிகள் பெற்ற நிலுவையில் உள்ள பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. இதன்படி, மண்டல வாரியாக கடன் விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தள்ளுபடி தொகைக்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
பின்னர், மேலும், ரூ.75 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை கடன் பெற்ற 2,38,264 விவசாயிகளுக்கு, ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட ரூ.35 ஆயிரம் தள்ளுபடியுடன் கூடுதலாக ரூ.40 ஆயிரம் சேர்த்து, மொத்தம் ரூ.75 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், கூட்டுறவு சங்கங்கள் கோரிய மொத்த தொகையான ரூ.5,941.76 கோடியும் முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறை பதிவாளர் லதா தெரிவித்துள்ளார்.
கடன் நிலுவை இல்லாதவர்களுக்கு உடனடியாக தள்ளுபடி சான்றிதழ் வழங்கவும், நகை மீதான பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருந்தால் நகைகளை திருப்பி வழங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ''முழு அல்லது பகுதி தள்ளுபடி பெற்றவர்களுக்கு விதிமுறைகளின்படி புதிய பயிர்க்கடன் வழங்கலாம்.
தவறான ஆதார், பிற மாநில குடும்ப அட்டை உள்ளிட்ட விவரங்கள் தொடர்பான மேல்முறையீடுகளை ஆய்வு செய்து தகுதியுள்ளவர்களின் மனுக்களை தலைமை அலுவலகத்துக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும். துறை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாத எந்தக் கடனும் தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறாது'' என்றும் பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார்.