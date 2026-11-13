பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி ஆய்வுக்குழு அமைப்பு

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:58 PM
திருப்பூர்: கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி பெறத் தகுதியான விவசாயிகளைத் தேர்வு செய்ய, கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய ஆய்வுக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்குழுவினர் கணக்கெடுப்புப் பணியை தொடங்கியுள்ளனர்.
புதிய அரசாணையின்படி, கடன் பெற்றதற்கான தகுதி காலம் பிப். 28ல் இருந்து மார்ச் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.75 ஆயிரம் வரையிலான கடனில் ரூ.40 ஆயிரம் தள்ளுபடி என்ற நடைமுறை மாற்றப்பட்டு, முழுக் கடனும் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
அதற்கு மேல் கடன் பெற்றவர்களுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.75 ஆயிரம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு கடன் மட்டுமே தள்ளுபடி உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தகுதியான விவசாயிகள் இம்மாதம் 30ம் தேதிக்குள் நிலுவைக் கடனைச் செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, கூட்டுறவு சார் பதிவாளர், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அலுவலர், தணிக்கை அலுவலர் ஆகியோர் அடங்கிய குழுக்கள், வங்கிகளில் கடன் விவரங்களை ஆய்வு செய்து தகுதியானோர் பட்டியலைத் தயாரித்து வருகின்றன. இப்பட்டியல் கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளர் வாயிலாக, அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது.