வடமாநில தொழிலாளர் சொந்த ஊருக்கு பயணம் ரயிலில் அதிகரித்த கூட்டம்
வடமாநில தொழிலாளர் சொந்த ஊருக்கு பயணம் ரயிலில் அதிகரித்த கூட்டம்
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, வெளிமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளால் திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இன்று (நவ.,6) கூட்டம் அதிகரித்தது.
இரண்டாவது பிளாட்பார்முக்கு வந்த ஆலப்புழா–தன்பாத் ரயிலில் ஏறுவதற்காக ஜார்க்கண்ட் மாநிலப் பயணிகள் முண்டியடித்தனர். உத்தரபிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், பீஹார் மாநிலங்கள் வழியாகச் செல்லும் பாட்னா எக்ஸ்பிரஸ், கேரளா மற்றும் திருவனந்தபுரம் சூப்பர்பாஸ்ட் ரயில்களின் முன்பதிவில்லா பெட்டிகளிலும் வழக்கத்தைவிட கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. ரயில் வந்ததும் உடைமைகளுடன் பெட்டிகளில் ஏற பயணிகள் முண்டியடித்தனர்.
திடீர் சோதனை
ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதல் பிளாட்பார்ம் நுழைவாயிலில், பயணிகளின் உடைமைகளைச் சோதனையிட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்கேனர் கருவி நிறுவப்பட்டது. இதுவரை பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்த அந்தக் கருவியை, இன்று ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் இயக்கினர்.
ரயிலில் பட்டாசுகள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறதா எனப் பயணிகளின் உடைமைகளைத் திடீர் சோதனை செய்து அனுப்பினர். ஆனால், ரயிலில் இருந்து இறங்கி வெளியே சென்ற பயணிகளின் உடைமைகள் சோதனையிடப்படவில்லை.