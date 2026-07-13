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﻿ ரோட்டின் மத்தியில் உள்ள மின் கம்பங்களால் ஆபத்து

﻿ ரோட்டின் மத்தியில் உள்ள மின் கம்பங்களால் ஆபத்து

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 AM

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உடுமலை: உடுமலையில், ரோட்டின் மத்தியிலுள்ள மின் கம்பத்தால், விபத்துகள் ஏற்படுகிறது.

உடுமலை நகராட்சி, 13வது வார்டு, யு.கே.சி., நகரில், 13 வீதிகளில், 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இந்த நகருக்கு செல்லும் பிரதான வழித்தடத்தில், ரோட்டின் மத்தியில் வரிசையாக ஆபத்தான நிலையில், மின் கம்பங்கள் அமைந்துள்ளன. இதனால், பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதோடு, இரவு நேரங்களில் மின் கம்பங்களில் மோதி விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது.

இப்பகுதியில், 10க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள், கார்கள், சரக்கு வாகனங்கள் வந்து செல்லும் நிலையில், கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாமலும், திரும்ப முடியாமலும் சிரமம் ஏற்படுகிறது.

எனவே, ரோட்டின் மத்தியிலுள்ள மின் கம்பங்களை மாற்றி அமைக்க, நகராட்சி மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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