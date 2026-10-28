/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இருளின் பிடியில் சாலை விபத்து நேரும் அபாயம்
UPDATED : அக் 28, 2026 08:25 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:25 PM
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பல்லடம்: பல்லடம் அடுத்த அருள்புரம் தண்ணீர் பந்தல் பஸ் ஸ்டாப் அருகே உப்பிலிபாளையம் செல்லும் இணைப்பு சாலை உள்ளது. ‘யு டர்ன்’ எடுக்கும் வாகனங்கள் அதிகம் என்பதால் விபத்தை தவிர்க்க சிக்னல் மற்றும் வேகத்தடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பகுதியில் உள்ள தெருவிளக்கு சமீப நாட்களாக எரியவில்லை. இரவில் இருள் சூழ்வதால் வேகத்தடை தெரியாமல் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தை சந்திக்கின்றனர். பழுதான விளக்கை சரி செய்ய ஊராட்சி நிர்வாகம் தாமதிப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.
இருள் சூழ்ந்து காணப்படும் அருள்புரம், தண்ணீர் பந்தல் சிக்னல்.