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ஒளித் திருநாளில் கவ்விய இருள்

ஒளித் திருநாளில் கவ்விய இருள்

UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM

ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM

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UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM

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எரியாத விளக்கு

பெரியபாளையம் ஊராட்சி, காசிபாளையம் ரோடு, ஏ.சி.எஸ். நகரில் தெருவிளக்கு எரியாமல் இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கிறது. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

– குணசேகரன், ஏ.சி.எஸ். நகர். (படம் உண்டு)

மழைநீர் தேக்கம்

பல்லடம், செட்டிபாளையம், எஸ்.கே.டி. வீதியில் மழை பெய்யும்போதெல்லாம் வடிகால் வசதியின்றி சாலையில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது.

– பால்ராஜ், செட்டிபாளையம். (படம் உண்டு)

திருமுருகன்பூண்டி, பட்டத்தரசியம்மன் கோவில் வீதியில் மழை பெய்தால் வெளியேற வழியின்றி அதிகளவில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.

– மணி, திருமுருகன்பூண்டி. (படம் உண்டு)

ரியாக்ஷன்

குப்பை அகற்றம்

பொங்குபாளையம் ஊராட்சி, கிருஷ்ணா நகரில் தேங்கிக் கிடந்த குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.

– நாகராஜ், கிருஷ்ணா நகர். (படம் உண்டு)

சாலை சீரமைப்பு

ஆத்துப்பாளையம், ஏ.வி.பி. பள்ளி வீதியில் சாலை சேதமடைந்துள்ளதாக ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, தார் ஊற்றி சாலை சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.

– ரம்யா, ஆத்துப்பாளையம். (படம் உண்டு)

புதிய சாலை

போயம்பாளையம், ஏ.பி.எஸ். பள்ளி வீதியில் சாலை குண்டும் குழியுமாக இருந்தது. ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, புதிய தார் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

– குமரேசன், போயம்பாளையம். (படம் உண்டு)

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