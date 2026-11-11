ஒளித் திருநாளில் கவ்விய இருள்

UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
எரியாத விளக்கு
பெரியபாளையம் ஊராட்சி, காசிபாளையம் ரோடு, ஏ.சி.எஸ். நகரில் தெருவிளக்கு எரியாமல் இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கிறது. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– குணசேகரன், ஏ.சி.எஸ். நகர். (படம் உண்டு)
மழைநீர் தேக்கம்
பல்லடம், செட்டிபாளையம், எஸ்.கே.டி. வீதியில் மழை பெய்யும்போதெல்லாம் வடிகால் வசதியின்றி சாலையில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
– பால்ராஜ், செட்டிபாளையம். (படம் உண்டு)
திருமுருகன்பூண்டி, பட்டத்தரசியம்மன் கோவில் வீதியில் மழை பெய்தால் வெளியேற வழியின்றி அதிகளவில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.
– மணி, திருமுருகன்பூண்டி. (படம் உண்டு)
ரியாக்ஷன்
குப்பை அகற்றம்
பொங்குபாளையம் ஊராட்சி, கிருஷ்ணா நகரில் தேங்கிக் கிடந்த குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
– நாகராஜ், கிருஷ்ணா நகர். (படம் உண்டு)
சாலை சீரமைப்பு
ஆத்துப்பாளையம், ஏ.வி.பி. பள்ளி வீதியில் சாலை சேதமடைந்துள்ளதாக ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, தார் ஊற்றி சாலை சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
– ரம்யா, ஆத்துப்பாளையம். (படம் உண்டு)
புதிய சாலை
போயம்பாளையம், ஏ.பி.எஸ். பள்ளி வீதியில் சாலை குண்டும் குழியுமாக இருந்தது. ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, புதிய தார் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
– குமரேசன், போயம்பாளையம். (படம் உண்டு)