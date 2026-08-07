தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நேஷனல் மாடல் பள்ளியில்  புதிய மைதானம் திறப்பு 

நேஷனல் மாடல் பள்ளியில்  புதிய மைதானம் திறப்பு 

நேஷனல் மாடல் பள்ளியில்  புதிய மைதானம் திறப்பு 

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:59 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:59 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

உடுமலை: உடுமலை கோட்டமங்கலம் நேஷனல் மாடல் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியில், 4.5 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட விளையாட்டு மைதானத்தின் திறப்பு விழா நடந்தது.

இவ்விழாவிற்கு நேஷனல் மாடல் பள்ளிக் குழுமத்தைச்சார்ந்த பள்ளியின் தாளாளர் டாக்டர்.மோகன் சந்தர், செயலாளர் உமா மோகன் சந்தர், இயக்குநர், முதல்வர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

சிறப்பு விருந்தினராக கோவை சுங்கவரி ஆய்வாளர் முஹமது ஷலாலுதீன் பங்கேற்று, இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக உருவாக்கப்பட்ட ஊதாநிற ஓட்டப்பந்தய ஓடுகளத்தைத் திறந்துவைத்தார்.

ஓடுகளத்தின் தொடக்க ஓட்டமாக, நேஷனல் மாடல் பள்ளிக் குழுமத்தின் பல்வேறு கிளையான கருமத்தம்பட்டி, பீளமேடு, உடுமலை மாணவர்கள் 4x100 மீ., தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து நேஷனல் மாடல் பள்ளிக் குழுமத்தின் முதல்வர்கள் கைப்பந்து, எறிபந்து, கால்பந்து, கூடைப்பந்து, கிரிக்கெட் ஆகியவற்றுக்கான விளையாட்டு மைதானங்களையும் திறந்து வைத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us