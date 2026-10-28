/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/‘பாத்திரத் தொழிலாளருக்கு கூடுதல் போனஸ் வேண்டும்’
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
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அனுப்பர்பாளையம்: திருப்பூர் அனைத்து கூட்டுக்குழு பாத்திரத் தொழிற்சங்க கூட்டம் அனுப்பர்பாளையம் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. வேலுச்சாமி தலைமை வகித்தார். பித்தளை, செம்பு, எவர்சில்வர் உள்ளிட்ட அனைத்து வகை பாத்திர தொழில் புரியும் பகுதி நேர கூலி தொழிலாளர்களுக்கு தீபாவளி மிகை ஊதியம் கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மிகை ஊதியம் கிடைக்காத தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கத்தை அணுகினால் பட்டறை உரிமையாளர்களிடம் பேசி மிகை ஊதியம் பெற்று தருவது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
அனைத்து கூட்டு குழு பாத்திர தொழிற்சங்க கூட்டம் அனுப்பர்பாளையத்தில் நடந்தது.