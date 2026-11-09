வாசிப்பை நேசிக்கச் செய்து அறிவாற்றலை வளர்க்கும் 'பட்டம்': வினாடி - வினாவில் திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள்
வாசிப்பை நேசிக்கச் செய்து அறிவாற்றலை வளர்க்கும் 'பட்டம்': வினாடி - வினாவில் திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:16 PM
திருப்பூர்: 'தினமலர்' நாளிதழின் 'பட்டம்' மாணவர் பதிப்பு மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் பொறியியல் கல்லுாரி இணைந்து நடத்திய 'பதில் சொல்; பரிசை வெல்' என்ற மெகா வினாடி-வினா போட்டி, பெருமாநல்லுார் ஸ்ரீ சக்தி விக்னேஸ்வரா கல்வி நிலையத்தில் நடைபெற்றது.
பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சி, சிந்தனைத் திறன் மற்றும் வாசிப்புப் பழக்கத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் 'பட்டம்' மாணவர் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. இதனை ஆர்வத்துடன் வாசிக்கும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பள்ளிகளுக்கு இடையிலான வினாடி-வினா போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. பள்ளி அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் அணிகள் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறும். இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு சிறப்புப் பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 160க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளின் மாணவ, மாணவியர் இப்போட்டியில் பங்கேற்று தங்களது பொது அறிவுத் திறனை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். தற்போது அரையிறுதிச் சுற்றுக்கான போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
பெருமாநல்லுார் ஸ்ரீ சக்தி விக்னேஸ்வரா கல்வி நிலையத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் 143 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற 16 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, எட்டு அணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர்.
மூன்று சுற்றுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில், எட்டாம் வகுப்பு மாணவர் அபி நிவேஷ், ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி ரிதிகா ஆகியோர் இடம்பெற்ற அணி முதலிடம் பெற்றது. போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு பள்ளி உதவி தலைமையாசிரியர்கள் செந்தில்குமார், கார்த்திக் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பதக்கங்கள், சான்றிதழ்களை வழங்கினர்.
இப்போட்டிக்கு சத்யா ஏஜென்சீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் நிறுவனங்கள் பரிசுப் பொருட்களை வழங்கும் பங்களிப்பாளர்களாக இணைந்துள்ளன.
வாசிப்பு எளிதானது
- மாணவர் ஹரி நிவேஷ்:
'பட்டம்' இதழைத் தொடர்ந்து வாசித்து வருவதால், தமிழை சரளமாகப் படிக்கும் திறன் மேம்பட்டுள்ளது. இதழில் இடம்பெறும் பொது அறிவுச் செய்திகள், சிறுகதை வடிவில் கருத்துகளை எளிதாகப் புரிய வைக்கும் விதம் ஆகியவை மிகவும் பிடித்துள்ளன.
வாசிப்பு ஆர்வம்
- மாணவர் சஷ்வத்
தினமலர் 'பட்டம்' இதழ் நமது வாசிக்கும் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறது. அதில் இடம்பெறும் பகுதிகளை ஆழமாகப் படிப்பதன் மூலம் சிந்திக்கும் திறன் மேம்படுகிறது. பொது அறிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் பயனுள்ளதாக உள்ளன.
மாணவருக்கு அவசியம்
- செந்தில்குமார், உதவி தலைமையாசிரியர்
'பட்டம்' இதழ் மாணவர்களின் வாசிப்புத் திறனை எளிதாக மேம்படுத்துகிறது. அதில் இடம்பெறும் பல தகவல்கள் பாடங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருப்பதால், மாணவர்களின் அன்றாடக் கல்வியுடன் இதழ் இயல்பாக இணைந்து விடுகிறது. இது மாணவர்களின் படைப்பாற்றல், கற்பனைத் திறன் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்கும் நல்ல வாய்ப்பாக அமைகிறது. இத்தகைய பயனுள்ள இதழ் பள்ளியில் படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும்.