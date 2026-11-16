UPDATED : நவ 16, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி, 4வது மண்டலம், 42, 43 வது வார்டுகளில், குடிநீர், 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறையே சப்ளை செய்யப்படுகிறது. பள்ளி குழந்தைகள், வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் இதனால் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனர்.
இது குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் அதிகாரிகளை சந்தித்து பல முறை முறையிட்டும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. கடந்த, 15 நாட்களுக்கு முன், பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள், பூச்சக்காடு தண்ணீர் தொட்டி வளாகம் அருகே, மாநகராட்சி அதிகாரியை சந்தித்து கேட்டனர். அப்போது, பணியில் இருந்த ஆய்வாளர், ‘ஆறு நாட்களுக்கு ஓருமுறை குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படும்’ என்று உறுதி அளித்தார். இருப்பினும், இதுவரை குடிநீர் வினியோகம் சீராக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக, கருவம்பாளையம் கே.வி.பி., லே – அவுட் பகுதி மா.கம்யூ., கட்சி சார்பில், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘குடிநீர் வினியோகத்தை சீராக்கும் முன்ன, தண்ணீர் தொட்டியில் இருந்து, லாரிகளில் ஓட்டல், கடைகள், தொழிற்சாலைகளுக்கு குடிநீர் விற்பனை செய்கின்றனர். இதுதொடர்பாகவும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் விசாரணை நடத்த வேண்டும்,’ என்றனர்.