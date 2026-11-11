/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி புத்தாடை வழங்கல்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:25 PM
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கருவலுார்: அவிநாசி ஒன்றியம், கருவலுார் ஊராட்சியில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளியை தி.மு.க .சார்பில் புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது.
கருவலுார் ஊராட்சியில் பணிபுரியும், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு, திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க. தொழிலாளர் அணி அமைப்பாளர் அவிநாசியப்பன் தலைமையில் தீபாவளிக்கு புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது. இதில், சிவகுமார், பன்னீர்செல்வம், இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் கோபிநாத், கருவலுார் மாரியம்மன் கோவில் அறங்காவலர் அர்ஜூனன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.