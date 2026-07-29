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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அபிராமி கார்டனில் அடிப்படை வசதி ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் மனு

அபிராமி கார்டனில் அடிப்படை வசதி ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் மனு

அபிராமி கார்டனில் அடிப்படை வசதி ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் மனு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:33 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:33 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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அவிநாசி:அவிநாசி அருகே அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:

சின்னேரிபாளையம் ஊராட்சி, அபிராமி கார்டன் பகுதியில், 130க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் தினமும் குடிநீர் திறந்து விடும் பணியை முன்னாள் கவுன்சிலர் செய்து வந்துள்ளார். அவரது பதவிக்காலம் முடிந்து விட்ட நிலையில், தற்போது, ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவருக்கு மாத சம்பளமாக, எங்கள் பகுதி பொதுமக்களிடம் வசூல் செய்து வழங்க வேண்டும் என ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறுகின்றனர். இதனால், நடுத்தர குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுவர். எனவே, ஊராட்சி நிர்வாகமே நேரடியாக தலையிட்டு குடிநீர் திறந்து விட நிரந்தர பணியாளரை நியமிக்க வேண்டும். அபிராமி கார்டன் பகுதியில் உள்ள ரோடுகள் அனைத்தும் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.

டூவீலரில் செல்வோர் அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாகி படுகாயம் அடைவதால், பழுதடைந்த ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும். அபிராமி கார்டன், ருக்மணி கார்டன், அம்மன் நகர் ஆகிய பகுதிகளிலும் கழிவுநீர் தடையின்றி வெளியேற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மனு அளிக்கும் நிகழ்ச்சியில், மாதர் சங்க ஒன்றிய நிர்வாகிகள் கவுரிமணி, சித்ரா, தேவி, கிளை செயலாளர் கலைச்செல்வி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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