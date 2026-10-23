டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணி கிராமங்களில் துவங்கியாச்சு
டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணி கிராமங்களில் துவங்கியாச்சு
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 04:36 PM
உடுமலை: ஆலாமரத்துார் கிராமத்தில், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்புப்பணிகளில் சுகாதாரத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் நேற்று ஈடுபட்டனர்.
குடிமங்கலம் வட்டாரத்தில், பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. மழைக்காலத்தில் தேங்கும் நன்னீரில் உற்பத்தியாகும் கொசுக்களால், டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவும் வாய்ப்புள்ளது; நோய்த்தடுப்பு பணிகளை குடிமங்கலம் ஒன்றிய நிர்வாகத்தினர் ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் வாயிலாக தீவிரப்படுத்தவும் மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
தற்போது, குடிமங்கலம் வட்டார பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில், கிராமங்களில் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் துவங்கியுள்ளது.
நேற்று குடிமங்கலம் ஒன்றியம், இலுப்பநகரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஆலாமரத்துார் கிராமத்தில் நோய்த்தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வட்டார மருத்துவ அலுவலர் கவிப்பிரியா தலைமையில், வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அய்யலுசாமி, பி.டி.ஓ., நாட்ராயன், சுகாதார ஆய்வாளர் சுந்தர்ராஜ் மற்றும் மருத்துவ குழுவினர் இப்பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
வீடுதோறும் நேரடியாக ஆய்வுக்குச்சென்ற குழுவினர், கொசு உற்பத்தியாகும் வகையில், தேங்கியிருந்த தண்ணீரை அப்புறப்படுத்த அறிவுறுத்தினர். தொடர்ந்து மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு, டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மக்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. பிற கிராமங்களிலும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இத்தகைய முகாம்களை நடத்த வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.