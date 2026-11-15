அரசு மருத்துவமனையில் பல் மருத்துவ பிரிவுக்கு பூட்டு நோயாளிகள் தவிப்பு
அரசு மருத்துவமனையில் பல் மருத்துவ பிரிவுக்கு பூட்டு நோயாளிகள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:22 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில், பல் மருத்துவ பிரிவுக்கு தற்காலிக பூட்டு போடப்பட்டுள்ளது, நோயாளிகளை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில், தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, பெண்கள், குழந்தைகள் வார்டு, கர்ப்பிணிகளுக்கான சிகிச்சை, கண், காது, மூக்கு, பல், எலும்பு முறிவு மற்றும் சித்தா என, பல்வேறு பிரிவு மருத்துவ சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. தினமும், 700க்கும் அதிகமான புற நோயாளிகள் இங்கு வருகின்றனர். வட்டாரத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பொதுமக்களும், பல்வேறு சிகிச்சைகளுக்காக பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையைத்தான் நாடுகின்றனர். இங்குள்ள பல் மருத்துவர் பிரிவு, சில தினங்களாக பூட்டியே கிடக்கிறது.
இது குறித்து, பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற ஆயிரக்கணக்கில் தேவை என்பதால்தான், அரசு மருத்துவமனையை நாடுகிறோம். ஆனால், அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள பல் மருத்துவர் பிரிவு மருத்துவர், சமீபத்தில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இதனையடுத்து, வேறு மருத்துவர் நியமிக்கப்படாததால், பல் மருத்துவப் பிரிவு பூட்டிக் கிடக்கிறது. ஒரு மருத்துவரை பணியிட மாற்றம் செய்யும்போதே, அந்த பொறுப்பிற்கு வேறு மருத்துவரை நியமித்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால், பல் மருத்துவர் சென்றதும், அந்த சிகிச்சை பிரிவுக்கு பூட்டு போட்டுவிட்டால், அடித்தட்டு மக்கள், சிகிச்சைக்கு எங்கு செல்வது? அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் பல் தொடர்பான நோயாளிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே, பல்லடம் அரசு மருத்துவமனைக்கு, உடனடியாக பல் மருத்துவரை நியமித்து, பல் மருத்துவ பிரிவை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.