அசுரன்களை அழித்தார்... அருள்மழை பொழிந்தார்! ஆறுமுகன் திருக்கல்யாண வைபவம் கோலாகலம்
அசுரன்களை அழித்தார்... அருள்மழை பொழிந்தார்! ஆறுமுகன் திருக்கல்யாண வைபவம் கோலாகலம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:59 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை தொடர்ந்து, 10ம் தேதி கந்த சஷ்டிவிரதம் துவங்கியது. முருக பக்தர்கள் காப்பு அணிந்து, கந்தசஷ்டி விரதம் துவக்கினர். முருகன் கோவில்களில் தினமும், மஹா அபிஷே கம் மற்றும் அலங்காரபூஜைகள் கோலாகலமாக நடந்தது.
நேற்று முன்தினம் சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. வீரபாகுவுடன், வெற்றி வேலாயுதத்துடன் சென்ற சுப்பிரமணியர், அசுரர்களை அழித்து, ஜெயந்தி நாதராக கோவிலுக்கு திரும்பினார். விரதம் இருந்த பக்தர்களுக்கு, வாழைத்தண்டு கலந்த மோர் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது.
கந்தசஷ்டி விழாவின் நிறைவாக, அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகநாதர் கோவில், அலகுமலை பாலதண்டாயுத முத்துக்குமாரசுவாமி கோவில், மலைக்கோவில் குழந்தைவேலாயுதசாமி, திருப்பூர் மற்றும் நல்லுார் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில்களில் நேற்று, திருக்கல்யாண உற்சவ விழா, விமரிசையாக நடந்தது. ஸ்ரீவள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியருக்கு, 16 வகையான திரவியங்களால் மகா அபி ஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, சிறப்பு அலங்காரத்துடன், மணக்கோலத்தில் எழுந்தருளினர்; சிவாச்சார்யார்கள் மூலமாக, திருக்கல்யாண உற்சவம் வேதமந்திரங்கள் முழங்க நடைபெற்றது. மணக்கோலத்தில், தேவியருடன் எழுந்தருளிய சுப்பிரமணியர், திருவீதியுலா சென்று, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு கல்யாண விருந்து வழங்கப்பட்டது.
சிவன்மலை
சிவன்மலை சுப்பிரமணியர் கோவில், கொங்கணகிரி கந்தப்பெருமான் கோவில், வாலிபாளையம் கல்யாண சுப்பிரமணியர் கோவில், பூச்சக்காடு செல்வ விநாயகர் கோவில், அணைக்காடு செல்வ விநாயக்ர கோவில், பலவஞ்சிபாளையம் காளிக்குமாரசுவாமி கோவில், குளத்துப்பாளையம் கனககிரி வேலாயுதசுவாமி கோவில், அலகுமலை முத்துக்குமார பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில், மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுத சுவாமி கோவில், விராலிக்காடு சென்னியாண்டவர் கோவில், கதித்தமலை வெற்றி வேலாயுதசாமி கோவில்களில், கந்தசஷ்டி விழா திருக்கல்யாண உற்சவ விழா வெகுவிமரிசயைாக நடந்தது. மஞ்சள் சரடு, மலர்வகை, குங்குமம், சந்தனம், மஞ்சள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டன.
மாதப்பூர்
பல்லடம் அருகே மாதப்பூர் முத்துக்குமார சுவாமி கோவிலில், கந்தசஷ்டி விழா கொண்டாடப்பட்டது. நேற்று முன்தினம், மயில்வாகனத்தில் எழுந்தருளிய முத்துக்குமாரசுவாமி, சூரன்களை வதம் செய்தார். நேற்று காலை, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண்டுகளிக்க, வள்ளி, தெய்வானை, முத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது. இதனையடுத்து, ஊஞ்சல் சேவையும், இதைத்தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு கல்யாண விருந்தும் வழங்கப்பட்டது.
திருமுருகன்பூண்டி
கொங்கேழு சிவாலயங்களில் ஒன்றானத திருமுருகன்பூண்டி திருமுருக நாதர் சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா, கடந்த 10ம் தேதி காப்புக்கட்டுதலுடன் துவங்கியது. தொடங்கியது. நேற்று முன்தினம் முருகப்பெருமான் 4 வீதிகளும் வலம் வந்து சூரனை வதம் செய்தார். நேற்று காலை சஷ்டி மண்டபத்தில், வள்ளி தெய்வானை உடன் சண்முகநாதர் மணக்கோலத்தில் எழுந்தருளினார். வேத மந்திரங்கள் முழங்க மங்கள வாத்தியத்துடன், திருக்கல்யாண வைபவம் கோலாகலமாக நடந்தது. தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு திருமாங்கல்ய பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.