கந்த சஷ்டி திருக்கல்யாணம் காண பக்தர்கள் தவிப்பு! முறையான முன்னேற்பாடு செய்யாத நிர்வாகம்
கந்த சஷ்டி திருக்கல்யாணம் காண பக்தர்கள் தவிப்பு! முறையான முன்னேற்பாடு செய்யாத நிர்வாகம்
ADDED : நவ 16, 2026 09:41 PM
திருமுருகன்பூண்டி: பூண்டியில் நடந்த கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண முடியாத பக்தர்கள் தவியாய் தவித்தனர். முறயைான ஏற்பாடுகள் இல்லாததே காரணம் என பக்தர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
கொங்கேழு சிவாலயங்களில் புகழ்பெற்று விளங்கும் திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவிலில், கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு நேற்று வள்ளி தெய்வானை சமேத சண்முகநாதருக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதற்காக, கோவிலுக்கு சொந்தமான சஷ்டி மண்டபத்தில் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இதற்காக, 600 வி.ஐ.பி. பாஸ் முன்தினமே வழங்கி, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வருமாறு பக்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் முன் வரிசையில் அமர வைக்கப்பட்டனர். அதேபோல மண்டபத்தில், ஆறு பெட்டிகளாக இரும்பு தடுப்பு அமைக்கப்பட்டு பக்தர்கள் வருகையை பொறுத்து, ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் அமர வைத்தனர். அதன்பின், சிறிது நேரத்தில் மண்டபத்தின் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டன.
இதனால், 8.45 மணிக்கு மேல் வந்த பக்தர்கள் சஷ்டி மண்டபத்தில் உள்ளே செல்ல முடியாமல் தவித்தனர். உள்ளே திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண நான்கு பெரிய எல்.இ.டி.,திரைகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. மண்டபத்தின் வெளிய இடது புறம் பக்கவாட்டில் அதிகளவில் இட வசதி இருந்தும், தாமதமாக வந்த பக்தர்கள் திருக்கல்யாணத்தை தரிசனம் செய்ய வெளிப்பகுதியில் எல்.இ.டி திரைகள் எதுவும் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், பக்தர்கள் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நின்று கொண்டு மண்டபத்தின் ஜன்னல் வழியாக திருக்கல்யாணத்தை தரிசித்தனர்.
பக்தர்கள் ஆதங்கம்
பக்தர்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘இட வசதி இல்லை என்றாலும் கூட பரவாயில்லை. ஆனால், மற்றொரு மண்டபம் கட்டும் அளவிற்கு போதிய இட வசதி இருந்த போதிலும் வெளிப்பகுதியில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வதற்கு வசதியாக எல்.இ.டி.,திரைகள் மற்றும் பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்டு மனதார வழிபட்டிருக்கலாம். அடுத்த ஆண்டாவது, பக்தர்கள் மன நிம்மதியுடன் சுவாமி தரிசனம் செய்ய கோவில் நிர்வாகம் உரிய முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்,’ என்று ஆதங்கப்பட்டனர்.