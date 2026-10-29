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குண்டம் இறங்கிய பக்தர்கள் ‘ஓம் சக்தி பராசக்தி’ முழக்கம்
குண்டம் இறங்கிய பக்தர்கள் ‘ஓம் சக்தி பராசக்தி’ முழக்கம்
ADDED : அக் 28, 2026 07:15 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி அருகே வேட்டுவபாளையம் ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் கோவில் குண்டம் திருவிழாவில், 500க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கி அம்மனை வழிபட்டனர். குண்டம் இறங்கும் விழா இன்று (அக்.,28) அதிகாலை அம்மை அழைத்தல் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. சிறுமிகள், பெண்கள் உள்ளிட்ட 500க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், 'ஓம் சக்தி பராசக்தி' என முழக்கமிட்டபடி குண்டம் இறங்கி பத்ரகாளியம்மனை வழிபட்டனர். பின், சப்பரத்தில் அம்மன் திருவீதி உலா, மாவிளக்கு ஊர்வலம் நடைபெற்றன. கோவில் விழாக்குழு மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் சார்பில் பக்தர்களுக்கு விருந்து வழங்கப்பட்டது. இன்று மறுபூஜையுடன் திருவிழா நிறைவடைகிறது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில், வேட்டுவபாளையம், ஸ்ரீபத்ரகாளியம்மன்.